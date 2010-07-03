Отставного генерала Сергея Ягольникова арестовали за мошенничество с "мертвыми душами"

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В Твери арестовали начальника Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны Минобороны генерал-майора в отставке Сергея Ягольникова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве арестовали, сообщает "Коммерсант".

По данным издания, он содержал при ЦНИИ более ста "мертвых душ", на которых начисляли зарплату за работу, выполняемую штатными сотрудниками института.

В конце прошлого года сотрудники военной контрразведки обратили внимание на частную научно-исследовательскую компанию, которая функционировала при ЦНИИ ВКО. Как вскоре выяснилось, в действительности сотрудники этой компании не занимались научной деятельностью, а просто получали зарплату. Действуя по такой схеме, Ягольников и другие организаторы аферы за полгода смогли похитить около 14 миллионов рублей.

Генерал свою не признал и обжаловал арест. Следователи должны проверить все контракты, заключенные ЦНИИ ВКО под его руководством. После этого они скорректируют размер нанесенного ущерба и расширят состав обвиняемых.