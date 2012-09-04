Ливанов хочет закрыть вузы, неинтересные для абитуриентов

04 сентября 2012, 15:10
Российские вузы, которые не пользуются вниманием со стороны абитуриентов, должны закрыться, считает министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.
"Те институты и университеты, которые не вызывают интерес со стороны абитуриентов, должны уходить с образовательного поля", - заявил на пресс-конференции в РИА Новости чиновник.
Для того, чтобы понять, какие вузы пользуются спросом, будет использоваться многоступенчатая система мониторинга. РИА Новости и Высшая школа экономики в рамках совместного проекта "Общественный контроль за процедурами приема в вузы как условие обеспечения равного доступа к образованию" опубликовали мониторинг качества приема студентов, зачисленных в текущем году на бюджетные места в государственные вузы.
По мнению авторов исследования, качество приема студентов меняется в лучшую сторону. Вузов, которые комплектовались, в основном, троечниками осталось не более 10%. Хуже всего ситуация с вузами легкой промышленности, сельского хозяйства, машиностроения и вооружения. Туда идут преимущественно те, кто сдал ЕГЭ далеко не на высший балл.
Ливанов считает, что проведенный мониторинг позволяет сделать выводы о том, какие вузы интересны для поступающих и какие направления пользуются наибольшим спросом.
Также глава Минобрнауки отметил, что при принятии решения о закрытии вуза или слиянии его с более сильным институтом будут приниматься во внимание и другие факторы.
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