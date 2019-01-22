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05:14

Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в Видном закончат в конце года

строительство

05:14

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Фото: depositphotos/stevanovicigor

Рассчитанную на 100 посещений в смену поликлинику в Видном пообещали достроить к концу текущего года.

Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.

В настоящий момент Главгосстройнадзор завершает проверку хода строительства поликлиники, встроенной в жилой дом на территории ЖК "Зеленые аллеи" вблизи деревни Тарычево в Видном.

Согласно проекту, площадь поликлиники составляет 796 квадратных метров. По плану строительство должно завершиться в четвертом квартале 2019 года.

По словам начальника Главгосстройнадзора Артура Гарибяна, сейчас на объекте ведутся работы по устройству внутреннего оборудования системы вентиляции.

Ранее сообщалось, что ко второму кварталу 2019 года в городском округе Ступино планируют завершить строительство завода по производству стальных панельных радиаторов немецкой компании Kermi. Ожидается, что после ввода объекта в эксплуатацию будет создано около 300 новых рабочих мест.

строительство

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