Депо "Лихоборы", "Солнцево" и "Руднево" достроят до конца года

22 января, 15:42
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Три электродепо для трех линий метро планируют ввести в этом году, рассказал руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев. В 2018-м достроят "Лихоборы", "Солнцево" и "Руднево".
Первое станет базовым депо для технического обслуживания и ремонта поездов Люблинско-Дмитровской линии. "Лихоборы" относятся к Люблинско-Дмитровской линии. Депо займет 17 гектаров, а общая площадь всех зданий превысит 86 тысяч квадратных метров.
"Солнцево", общей площадью 85 тысяч квадратных метров, обеспечит техническое обслуживание, ремонт и ночной отстой восьмивагонных составов Калининско-Солнцевской ветки. Депо займет территорию в 26,6 гектара.
"Руднево" строят для поездов Кожуховской линии. Это депо сможет принять на ночной отстой 31 восьмивагонный состав. Общая площадь электродепо – более 20 гектаров.
Ранее на Сокольнической линии метро запустили восьмивагонные составы. Это позволит увеличить провозную способность ветки на 15 процентов, создав более 186 тысяч пассажирских мест в сутки.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: