Депо "Лихоборы", "Солнцево" и "Руднево" достроят до конца года

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Три электродепо для трех линий метро планируют ввести в этом году, рассказал руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев. В 2018-м достроят "Лихоборы", "Солнцево" и "Руднево".

Первое станет базовым депо для технического обслуживания и ремонта поездов Люблинско-Дмитровской линии. "Лихоборы" относятся к Люблинско-Дмитровской линии. Депо займет 17 гектаров, а общая площадь всех зданий превысит 86 тысяч квадратных метров.

"Солнцево", общей площадью 85 тысяч квадратных метров, обеспечит техническое обслуживание, ремонт и ночной отстой восьмивагонных составов Калининско-Солнцевской ветки. Депо займет территорию в 26,6 гектара.

"Руднево" строят для поездов Кожуховской линии. Это депо сможет принять на ночной отстой 31 восьмивагонный состав. Общая площадь электродепо – более 20 гектаров.

Ранее на Сокольнической линии метро запустили восьмивагонные составы. Это позволит увеличить провозную способность ветки на 15 процентов, создав более 186 тысяч пассажирских мест в сутки.