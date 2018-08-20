Сергей Собянин утвердил проект планировки территории в районе Бирюлево Восточное

20 августа, 18:50
портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил проект планировки территории на севере района Бирюлево Восточное.
"Утвердить проект планировки территории, ограниченной шестой Радиальной улицей с севера, улицей Липецкая с востока, улицей Элеваторная с юга и с запада – проектируемым проездом номер 891", – сообщается в документе.
Согласно документу, несколько участков территорий были включены в состав природных и озелененных территорий Южного административного округа (ЮАО).
Площадь проектируемой территории составляет 71,86 гектаров.
Ранее мэр Москвы открыл новый участок Северо-Восточной хорды с тоннелем под Щелковским шоссе. Новая дорога позволит сократить пробег автомобилей на участке между Щелковским и Открытым шоссе в 3,5 раза – с 7 до 2 километров и улучшит транспортную доступность района Гольяново.
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