В Перово началась реконструкция клинического научно-практического центра

20 августа, 13:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Перово на востоке Москвы началась реконструкция второго корпуса Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ), который существует с 1956 года. Об этом рассказали в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
"Комитет оформил разрешение на реконструкцию с пристройкой второго корпуса на улице Новогиреевская", – отметили в пресс-службе.
В центре одновременно пройдет реконструкция и капитальный ремонт. Здание будет соответствовать всем требованиям для эффективного и высокотехнологического лечения и диагностики. Все отделения больницы обеспечат необходимым медицинским оборудованием. Обновленный корпус будет рассчитан на 310 мест.
Завершить реконструкцию планируется осенью 2019-го года. Деньги на проведение работ будут выделены из городского бюджета.
"Мосгосстройнадзор уделяет внимание качеству строительства на социально значимых объектах. Проверяют объекты специалисты Центра экспертиз, которые проведут проводят лабораторно-инструментальные исследования", – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Ранее сообщалось, что шесть новых объектов здравоохранения появилось в столице с начала года. Сергей Собянин заявил, что приемные отделения для больных тоже начнут работать по новым стандартам. Чтобы не пациент приходил к врачу, а врач к пациенту, в приемных отделениях столичных клиник оборудуют несколько смотровых залов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: