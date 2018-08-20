В Перово началась реконструкция клинического научно-практического центра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Перово на востоке Москвы началась реконструкция второго корпуса Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ), который существует с 1956 года. Об этом рассказали в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Комитет оформил разрешение на реконструкцию с пристройкой второго корпуса на улице Новогиреевская", – отметили в пресс-службе.

В центре одновременно пройдет реконструкция и капитальный ремонт. Здание будет соответствовать всем требованиям для эффективного и высокотехнологического лечения и диагностики. Все отделения больницы обеспечат необходимым медицинским оборудованием. Обновленный корпус будет рассчитан на 310 мест.

Завершить реконструкцию планируется осенью 2019-го года. Деньги на проведение работ будут выделены из городского бюджета.

"Мосгосстройнадзор уделяет внимание качеству строительства на социально значимых объектах. Проверяют объекты специалисты Центра экспертиз, которые проведут проводят лабораторно-инструментальные исследования", – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Ранее сообщалось, что шесть новых объектов здравоохранения появилось в столице с начала года. Сергей Собянин заявил, что приемные отделения для больных тоже начнут работать по новым стандартам. Чтобы не пациент приходил к врачу, а врач к пациенту, в приемных отделениях столичных клиник оборудуют несколько смотровых залов.