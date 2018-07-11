В Одинцове построят школу на 1350 мест

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство школы в Одинцове на 1350 учащихся. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу строительного комплекса региона.

Школу возведут на улице Чистяковая в микрорайоне Новая Трехгорка в Одинцове. Здание построят в 2019 году за счет федерального, регионального и местного бюджетов.

В ведомстве отметили, что за последние пять лет в Одинцовской районе появились три новые школы: в микрорайоне Новая Трехгорка, поселке Лесной городок и деревне Раздоры. В общей сложности это позволило создать больше трех тысяч новых мест для детей.

Помимо этого, реконструировали школу в поселке Заречье и возвели пристройку к школе в микрорайоне №9 в Одинцове.