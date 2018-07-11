В Одинцове построят школу на 1350 мест

11 июля, 18:14
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство школы в Одинцове на 1350 учащихся. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу строительного комплекса региона.
Школу возведут на улице Чистяковая в микрорайоне Новая Трехгорка в Одинцове. Здание построят в 2019 году за счет федерального, регионального и местного бюджетов.
В ведомстве отметили, что за последние пять лет в Одинцовской районе появились три новые школы: в микрорайоне Новая Трехгорка, поселке Лесной городок и деревне Раздоры. В общей сложности это позволило создать больше трех тысяч новых мест для детей.
Помимо этого, реконструировали школу в поселке Заречье и возвели пристройку к школе в микрорайоне №9 в Одинцове.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: