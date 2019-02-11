Детский сад откроют в районе Крюково весной

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Новый детский сад планируются ввести в эксплуатацию весной в 16-м микрорайоне Зеленограда. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

"Детский сад на 200 малышей в 16-м микрорайоне Зеленограда планируется ввести в эксплуатацию этой весной. Здание уже построено, этой весной его планируется ввести в эксплуатацию. Город принял решение построить здесь детский садик, который обеспечит местами юных новоселов возводимого неподалеку 17-го микрорайона", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Трехэтажное здание рассчитано на несколько возрастных групп. Для каждой предусмотрены раздевалки, игровые, буфетные, спальные комнаты. Также оборудованы помещения для музыкальных и физкультурных занятий, проведения кружков.

Ранее сообщалось, что детский сад на 250 мест построят в Даниловском районе на юге столицы. В здании разместят музыкальный и физкультурные зал, помещения для кружковых занятий и медицинский блок.

В спальнях появятся выкатные двух- и трехъярусные кровати и детские диваны. Раздевалки будут оборудованы шкафами, обеспечивающими просушку одежды и обуви.