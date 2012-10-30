Жертвами урагана "Сэнди" стали более 70 человек

От урагана "Сэнди" погибли более семидесяти человек

Ураган "Сэнди" достиг высшей точки и уже в ближайшие часы может стихнуть. Об этом сообщают американские синоптики.

По последним данным, от удара стихии погибли более семидесяти человек. Миллионы остаются без электричества.

Ливень и шквальный ветер стали причиной крупной энергетической аварии на Манхэттене: там взорвалась электроподстанция. Отменены 15 тысяч авиарейсов, в том числе и из Москвы. Билеты без штрафа и комиссии пассажирам предлагают сдать до 11 ноября или поменять на другие даты.

Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг оценил последствия урагана как "чуть хуже худших прогнозов". Сейчас разрушительный "Сэнди" движется в сторону Вашингтона.