Россия согласовала с WADA передачу данных московской лаборатории

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Российские власти согласовали со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) детали передачи данных проверки проб российских спортсменов за 2011-2015 годы. Эти данные хранятся в московской лаборатории.

"В письме WADA подробно изложены варианты организации процесса копирования данных московской антидопинговой лаборатории с указанием наименований конкретного оборудования", – сообщил министр спорта России Павел Колобков. Он уточнил, что технические детали согласованы со Следственным комитетом.

28 декабря в МГУ имени Ломоносова открылась национальная антидопинговая лаборатория. Университет получил разрешение на ввод в эксплуатацию нового здания лаборатории. Оно расположено по адресу: Ленинские горы, дом №1, строение 59.

В 2017 года Дмитрий Медведев подписал постановление о создании национальной антидопинговой лаборатории при МГУ.

В 2015 году WADA обвинило Россию в нарушениях антидопинговых правил. В тот же момент была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории. Российское антидопинговое агентство было признано не соответствующим кодексу организации.