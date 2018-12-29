Россия согласовала с WADA передачу данных московской лаборатории

Российские власти согласовали со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) детали передачи данных проверки проб российских спортсменов за 2011-2015 годы. Эти данные хранятся в московской лаборатории.
"В письме WADA подробно изложены варианты организации процесса копирования данных московской антидопинговой лаборатории с указанием наименований конкретного оборудования", – сообщил министр спорта России Павел Колобков. Он уточнил, что технические детали согласованы со Следственным комитетом.
28 декабря в МГУ имени Ломоносова открылась национальная антидопинговая лаборатория. Университет получил разрешение на ввод в эксплуатацию нового здания лаборатории. Оно расположено по адресу: Ленинские горы, дом №1, строение 59.
В 2017 года Дмитрий Медведев подписал постановление о создании национальной антидопинговой лаборатории при МГУ.
В 2015 году WADA обвинило Россию в нарушениях антидопинговых правил. В тот же момент была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории. Российское антидопинговое агентство было признано не соответствующим кодексу организации.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.