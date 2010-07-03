"Московский спорт в "Лужниках". Прямой эфир

Сегодня в Москве проходит традиционный спортивный праздник "Московский спорт в "Лужниках". На территории олимпийского комплекса открыто более 40 спортивных и развлекательных площадок. Для гостей доступны 500 шахматных столов, 70 столов для настольного тенниса и 50 – для настольного хоккея, а также 12 площадок для игры в бадминтон, 10 площадок для игр в городки, площадка для сдачи норм ГТО. Здесь проходят массовые турниры, соревнования, мастер-классы и воркауты.