Фитнес-тренер назвала шесть правил рельефного пресса

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Добиться рельефного пресса можно с помощью правильного питания, а спортивные нагрузки – лишь дополнительные возможности к достижению поставленной цели. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на фитнес-тренера, кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу Татьяну Минжуренко.

Эксперт рекомендовала снизить суточную норму калорий. Она пояснила, что при дефиците калорий организм будет брать энергию из жировой прослойки, благодаря чему уйдут лишние килограммы и начнет появляться рельеф.

Минжуренко добавила, что сладкое и мучное откладываются в нижней части живота, поэтому для хорошей фигуры нужно исключить из рациона сладкую и копченую пищу, фастфуд.

"Стоит отказаться от чрезмерно соленой еды, потому что из-за нее хочется больше пить. В результате происходит задержка жидкости в организме и, как следствие, появляются отеки", – уточнила Минжуренко.

Кроме того, специалист рассказала о важности отказа от жевательной резинки. По ее словам, в этом случае человек незаметно для себя глотает воздух, из желудка он попадает в кишечник и надувает живот.

Тренер посоветовала следить и за гормонами, так как на фигуру значительно влияет превышение эстрогена. Чтобы держать этот показатель в норме, в рацион необходимо включить продукты с кальцием и витамином B.

Минжуренко рекомендовала ходить пешком, втягивая живот и держа спину ровной, 40 минут в день без остановки. Это позволит не только сбросить лишние килограммы, но и улучшить работу сердечно-сосудистой системы.

Фитнес-тренер добавил, что живот кажется больше из-за метеоризма, поэтому в сутки можно пить 50 граммов пробиотика. Эксперт отметила важность тщательного пережевывания пищи.

"Когда мы тщательно пережевываем пищу, она занимает меньше места в пищеварительном тракте. Так желудку легче ее переваривать, он не растягивается, а вы быстрее насыщаетесь", – заключила Минжуренко.

Ранее фитнес-тренер Станислав Пахомов посоветовал чаще выполнять упражнения для разработки тазобедренных суставов людям, которые ведут сидячий образ жизни. По его словам, при долгом сидении мышцы, фасции и сухожилия начинают терять свою эластичность и укорачиваться. Эксперт рекомендовал делать боковые выпады, плие, позу бабочки и лягушки.



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