Фитнес-тренер назвал обязательные упражнения для людей, ведущих сидячий образ жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тренер по фитнесу Станислав Пахомов заявил, что людям, которые ведут сидячий образ жизни, следует чаще выполнять упражнения для разработки тазобедренных суставов, сообщает "Газета.ру".

"Долгое сидение приводит к тому, что мышцы, фасции и сухожилия теряют эластичность, укорачиваются. Впоследствии возникают болевые ощущения в области тазобедренного сустава, становится даже больно ходить", – пояснил эксперт.

Полезными будут также боковые выпады, плие, поза бабочки и лягушки. Сделать более гибкими и эластичными мышцы, по словам фитнес-тренера, помогут упражнения на наклон согнутой в колене ноги в сторону из положения лежа, а также низкие выпады.

Ранее хирург Елена Соловьева заявила, что при малоподвижном образе жизни возникают проблемы с обменом веществ, повышается уровень вредного холестерина в крови, а также ухудшается работа сердца, что впоследствии может вызвать ряд других более серьезных отклонений.

Эксперт отмечала, что вред от сидячего образа жизни можно снизить путем соблюдения общерекомендуемой нормы шагов в 10 тысяч, а также замены поездки на лифте в доме на подъемы по лестнице.



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