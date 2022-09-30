Ортопед рассказал о пользе потягиваний

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Травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов "ОРТЕКА" Рашид Саидов рассказал, какую пользу могут принести утренние потягивания. Об этом сообщает Ura.ru.

Эксперт объяснил, что обменные процессы в теле человека замедляются во время сна, а мышцы полностью расслабляются. Именно поэтому потягивание при пробуждении является естественной реакцией.

"Благодаря такому действию, активизируются мышцы, которые стимулируют кровоток в сосудах, ускоряется обмен веществ. То есть организм активнее насыщается кислородом и другими питательными элементами", – указал Саидов.

Ортопед порекомендовал не делать резкие движения сразу после пробуждения. Утром достаточно несколько минут побыть в постели, совершая неспешные потягивания для настройки организма на рабочий лад.

Отдельно Саидов объяснил, что сами по себе потягивания не являются заменой для полноценной утренней зарядки. Более активные упражнения способствуют укреплению иммунитета, повышению стрессоустойчивости, улучшению аппетита, а также поднимают настроение в связи с выработкой эндорфинов.

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