Этап World Challenge Cup по художественной гимнастике переедет в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Этап Кубка вызова по художественной гимнастике будет проходить во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в столичных "Лужниках". Об этом сообщили в пресс-службе Федерального спортивно-тренировочного Центра гимнастики в Казани.

"Казань прощается с World Challenge Cup по художественной гимнастике. Со следующего года этот представительный международный турнир "пропишется" в московских "Лужниках", – рассказала директор казанского Центра гимнастики Лилия Шафеева.

В этом году World Challenge Cup по художественной гимнастике пройдет в Казани с 30 августа по 1 сентября, передает Агентство "Москва". В соревнованиях участвуют 150 сильнейших гимнасток. В частности, в индивидуальном зачете Россию представят сестры-гимнастки, многократные чемпионки мира и Европы – Арина и Дина Аверины.

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой расположен на территории олимпийского комплекса "Лужники". Его строительство началось в 2017 году, а открытие состоялось в июне этого года. Дворец Винер-Усмановой стал самым крупным специализированным центром гимнастики в мире. Там могут одновременно разместиться около четырех тысяч зрителей.