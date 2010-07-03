Этап World Challenge Cup по художественной гимнастике переедет в Москву

Этап Кубка вызова по художественной гимнастике будет проходить во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в столичных "Лужниках". Об этом сообщили в пресс-службе Федерального спортивно-тренировочного Центра гимнастики в Казани.
"Казань прощается с World Challenge Cup по художественной гимнастике. Со следующего года этот представительный международный турнир "пропишется" в московских "Лужниках", – рассказала директор казанского Центра гимнастики Лилия Шафеева.
В этом году World Challenge Cup по художественной гимнастике пройдет в Казани с 30 августа по 1 сентября, передает Агентство "Москва". В соревнованиях участвуют 150 сильнейших гимнасток. В частности, в индивидуальном зачете Россию представят сестры-гимнастки, многократные чемпионки мира и Европы – Арина и Дина Аверины.
Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой расположен на территории олимпийского комплекса "Лужники". Его строительство началось в 2017 году, а открытие состоялось в июне этого года. Дворец Винер-Усмановой стал самым крупным специализированным центром гимнастики в мире. Там могут одновременно разместиться около четырех тысяч зрителей.
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