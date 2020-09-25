"Бавария" во второй раз в истории выиграла Суперкубок УЕФА

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Немецкая "Бавария" обыграла испанскую "Севилью" и во второй раз в истории выиграла Суперкубок УЕФА. Встреча в Будапеште завершилась в дополнительное время со счетом 2:1.

В составе победителей голы забили Леон Горецка (34-я минута) и Хави Мартинес (104), у проигравших с пенальти отличился Лукас Окампос (13).

Это был первый матч под эгидой УЕФА в присутствии зрителей. Трибуны арены были заполнены на 30 процентов. Таким образом, встречу посетили около 20 тысяч болельщиков.

В прошлом сезоне "Бавария" в шестой раз в истории выиграла Лигу чемпионов, а "Севилья" стала шестикратным победителем Лиги Европы.

Гол форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду ранее был признан лучшим в Лиге чемпионов сезона-2019/2020.