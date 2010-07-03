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11:21

ЧМ по хоккею транслируют 3 тысячи баров и ресторанов в Москве

спорт

11:21

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Полуфинальные и финальные матчи ЧМ по хоккею будут транслировать три тысячи баров и ресторанов в столице.

"Многие москвичи и гости столицы хотели бы посмотреть напряженные финальные матчи и поболеть за сборную вместе с единомышленниками, друзьями, посмотреть трансляции на больших экранах. Именно поэтому около трех тысяч спортивных баров и ресторанов организуют трансляцию чемпионата на больших экранах", – цитирует Агентство "Москва" главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Ранее сообщалось, что на Чемпионате мира по хоккею 25 мая сборная России будет бороться за выход в финал с командой Финляндии. Встреча в Братиславе начнется в 16:15 по московскому времени.

Команда России является единственной на этом первенстве, которая не потеряла ни одного очка. Накануне в четвертьфинале российские спортсмены обыграли американцев со счетом 4:3.

В другом полуфинале в субботу встретятся Канада и Чехия. Матч этих команд также пройдет в Братиславе и начнется в 20:15 по московскому времени.

Призер Олимпийских игр, чемпион мира 1993 года, хоккеист Алексей Яшин сделал прогноз насчет предстоящих матчей сборной России на чемпионате мира в Словакии. Он заявил, что неважно, с какой командой встретится Россия в случае выхода в финал – нужно готовиться к той игре.

Американская журналистка издания The New York Times Джули Робенхаймер сравнила сборную России по хоккею с командой СССР. По ее мнению, российская сборная в этом году невероятно сильна. Это, отметила она, с учетом того, что ее "звезды" не всегда показывают свой лучший хоккей.

спорт

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