Хоккеист Яшин дал прогноз на полуфинал ЧМ

Призер Олимпийских игр, чемпион мира 1993 года, хоккеист Алексей Яшин сделал прогноз насчет предстоящих матчей сборной России на чемпионате мира в Словакии.
"Представленная нами команда самая сильная по составу, по таланту, по мастерству, поэтому все будет зависеть от нас. Можно сыграть дисциплинировано. Я думаю, что каких-то проблем не должно быть", – сказал Алексей Яшин НСН.
Он заявил, что неважно, с какой командой встретится Россия в случае выхода в финал. Нужно готовиться к той игре, которая предстоит, и неважно, какой будет соперник, отметил Яшин.
Другую полуфинальную пару составили Чехия и Канада. Матчи полуфинала ЧМ пройдут 25 мая, а игры за третье место и финал – 26 мая.
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