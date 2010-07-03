Хоккеист Яшин дал прогноз на полуфинал ЧМ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Призер Олимпийских игр, чемпион мира 1993 года, хоккеист Алексей Яшин сделал прогноз насчет предстоящих матчей сборной России на чемпионате мира в Словакии.

"Представленная нами команда самая сильная по составу, по таланту, по мастерству, поэтому все будет зависеть от нас. Можно сыграть дисциплинировано. Я думаю, что каких-то проблем не должно быть", – сказал Алексей Яшин НСН.

Он заявил, что неважно, с какой командой встретится Россия в случае выхода в финал. Нужно готовиться к той игре, которая предстоит, и неважно, какой будет соперник, отметил Яшин.

Другую полуфинальную пару составили Чехия и Канада. Матчи полуфинала ЧМ пройдут 25 мая, а игры за третье место и финал – 26 мая.