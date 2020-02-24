ЦСКА разгромил "Уфу" в контрольном матче

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Московский футбольный клуб ЦСКА победил "Уфу" в контрольном матче. Встреча завершилась со счетом 3:0, передает РИА Новости.

Игра прошла в испанском Кампоаморе. В составе армейского клуба все 3 мяча на счету полузащитника Арнора Сигурдссона. Исландский футболист забивал голы на 47-й, 83-й и 85-й минутах матча.

Отмечается, что этот матч стал для ЦСКА последним на сборе в Испании.

Следующую игру армейцы проведут уже в рамках чемпионата России. После зимней паузы соперником ЦСКА станет екатеринбургский "Урал". Встреча запланирована на 29 февраля.

Ранее ЦСКА победил испанский футбольный клуб в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.