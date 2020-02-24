Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

01:45

ЦСКА разгромил "Уфу" в контрольном матче

спорт

Фото: соцсети

Московский футбольный клуб ЦСКА победил "Уфу" в контрольном матче. Встреча завершилась со счетом 3:0, передает РИА Новости.

Игра прошла в испанском Кампоаморе. В составе армейского клуба все 3 мяча на счету полузащитника Арнора Сигурдссона. Исландский футболист забивал голы на 47-й, 83-й и 85-й минутах матча.

Отмечается, что этот матч стал для ЦСКА последним на сборе в Испании.

Следующую игру армейцы проведут уже в рамках чемпионата России. После зимней паузы соперником ЦСКА станет екатеринбургский "Урал". Встреча запланирована на 29 февраля.

Ранее ЦСКА победил испанский футбольный клуб в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика