В СФ связали "атаку" на ЧМ-2018 с президентскими выборами

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Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов связал "атаку" Запада на чемпионат мира по футболу 2018 года с будущими выборами президента России.

"На мой взгляд, наши оппоненты не упустят возможности повлиять на события внутри нашей страны. К сожалению, наши оппоненты не стесняются политизировать культуру и спорт для достижения политических целей", – цитирует Климова RT.

Сенатор также сослался на слова Владимира Путина, который заявил, что подобные вещи проводятся с целью оказать негативное влияние на президентскую кампанию.

Ранее стало известно, что российский президент может принять участие в церемонии жеребьевки группового этапа ЧМ-2018. Мероприятие пройдет в Москве 1 декабря.

Матчи чемпионата пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.