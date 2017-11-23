В СФ связали "атаку" на ЧМ-2018 с президентскими выборами

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов связал "атаку" Запада на чемпионат мира по футболу 2018 года с будущими выборами президента России.
"На мой взгляд, наши оппоненты не упустят возможности повлиять на события внутри нашей страны. К сожалению, наши оппоненты не стесняются политизировать культуру и спорт для достижения политических целей", – цитирует Климова RT.
Сенатор также сослался на слова Владимира Путина, который заявил, что подобные вещи проводятся с целью оказать негативное влияние на президентскую кампанию.
Ранее стало известно, что российский президент может принять участие в церемонии жеребьевки группового этапа ЧМ-2018. Мероприятие пройдет в Москве 1 декабря.
Матчи чемпионата пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
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