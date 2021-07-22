Английский ФК "Бидейл" шокировал новой прозрачной формой

Фото: twitter.com/AfcBedale

Свою новую форму представил английский клуб "Бидейл", выступающий в 11-м дивизионе, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Фото прозрачного комплекта опубликовано в Twitter-аккаунте футбольного клуба. На форме игроков спереди и сзади нарисованы четыре стрелки, указывающие на мужские половые органы. В центре футболки написано "Проверь".

Таким образом клуб хочет призвать мужчин тщательнее следить за своим здоровьем и привлечь внимание к проблеме рака простаты и яичка. Представители клуба заявили, что каждые 5 фунтов от продажи направят на борьбу с данным заболеванием.

Ранее группа ученых выявила гены, которые одновременно связаны как с раком простаты, так и с шизофренией: причем в первом случае они повышают риск развития болезни, а во втором – сдерживают.