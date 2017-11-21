"Спартак" упустил победу в матче Лиги чемпионов с "Марибором"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Футболисты московского "Спартака" не сумели на своем поле обыграть "Марибор" из Словении в 5-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

Матч, проходивший в Москве, завершился со счетом 1:1. Счет был открыт на 82-й минуте, точным ударом отметился нападающий "Спартака" Зе Луиш. Словенцы отыгрались на 90-й минуте, отличился Ясмин Мешанович.

"Красно-белые" набрали в пяти матчах Лиги чемпионов 6 очков. "Спартак" практически потерял шансы на выход из группы, в которой также выступают английский "Ливерпуль" и испанская "Севилья". Эти команды сыграют между собой в Испании позднее во вторник, 21 ноября.

Заключительная игра группового этапа с участием "Спартака" пройдет 6 декабря. В ней действующий чемпион России на выезде встретится с "Ливерпулем".