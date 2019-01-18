UFC представил новый чемпионский пояс

В релизе сказано, что новый пояс будет индивидуально кастомизирован под каждого атлета с учетом страны его происхождения, а также весовой категории и числа защищенных титулов. Всем поясам присвоят уникальный серийный номер. Гарантией их подлинности станет выгравированная подпись президента UFC Дэйны Уайта.
Длина пояса из натуральной кожи составит 127 сантиметров, а высота – 30,48 сантиметра. Вес изделия около 4,7 килограмма.
Имя чемпиона и весовая категория будут обозначены на пластине с левой стороны пояса. Там же разместится и миниатюра флага страны победителя. А по краям пластину украсят восемь камней.
"За каждую победу в бою за титул чемпиона один камень будет заменяться красным рубином. Место и дата победы будет выгравирована рядом с камнем", – уточнили в пресс-службе.
Впервые обновленный пояс вручат победителю боя между чемпионом UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо и обладателем пояса в легчайшем весе Ти Джеем Диллашоу, который состоится 19 января в американском Бруклине.
Ранее чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что ирландец Конор Макгрегор, с которым он сразился 7 октября минувшего года, "не сделал ничего" для того, чтобы заслужить боя-реванша.
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