UFC представил новый чемпионский пояс

Фото: https://twitter.com/ufc

Дизайн нового чемпионского пояса представил Абсолютный бойцовский чемпионат. Изображение доступно на сайте UFC.

Check out the new editions to the UFC Legacy Belt 👀 pic.twitter.com/2pSDoMpaiv — UFC (@ufc) 18 января 2019 г.

В релизе сказано, что новый пояс будет индивидуально кастомизирован под каждого атлета с учетом страны его происхождения, а также весовой категории и числа защищенных титулов. Всем поясам присвоят уникальный серийный номер. Гарантией их подлинности станет выгравированная подпись президента UFC Дэйны Уайта.

Длина пояса из натуральной кожи составит 127 сантиметров, а высота – 30,48 сантиметра. Вес изделия около 4,7 килограмма.

Имя чемпиона и весовая категория будут обозначены на пластине с левой стороны пояса. Там же разместится и миниатюра флага страны победителя. А по краям пластину украсят восемь камней.

"За каждую победу в бою за титул чемпиона один камень будет заменяться красным рубином. Место и дата победы будет выгравирована рядом с камнем", – уточнили в пресс-службе.

Впервые обновленный пояс вручат победителю боя между чемпионом UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо и обладателем пояса в легчайшем весе Ти Джеем Диллашоу, который состоится 19 января в американском Бруклине.

Ранее чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что ирландец Конор Макгрегор, с которым он сразился 7 октября минувшего года, "не сделал ничего" для того, чтобы заслужить боя-реванша.