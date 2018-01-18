Международный Зал славы бокса откроют в столице

Фото: ТАСС/YAY
Международный Зал славы бокса планируют открыть в столице к 2019 году. Об этом рассказал генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев.
"Строительство планируется начать в 2018 году. Завершить работы постараемся к старту чемпионата мира 2019 года, который пройдет в российской столице. Главной задачей было сделать так, чтобы в него были включены как профессиональные боксеры, так и олимпийские чемпионы", – сказал Кремлев, передает RT.
Церемония введения в Зал славы пройдет во время Международного боксерского форума. Мероприятие состоится в Сочи с 1 по 4 февраля.
На форуме соберутся ведущие боксеры из разных стран мира, олимпийские чемпионы, а также менеджеры и спортивные функционеры. Участие примут также главы Международной ассоциации олимпийского бокса и Всемирной боксерской ассоциации.
Кремлев рассказал, что наряду с Залом славы в столице откроют боксерский центр.
Ранее боксер-профессионал из США Флойд Мейвезер-младший рассказал, что намеревается вести бизнес с российскими бойцами и получить российское гражданство.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: