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Спорт

18 января, 13:30

Международный Зал славы бокса откроют в столице

спорт город

Фото: ТАСС/YAY

Международный Зал славы бокса планируют открыть в столице к 2019 году. Об этом рассказал генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев.

"Строительство планируется начать в 2018 году. Завершить работы постараемся к старту чемпионата мира 2019 года, который пройдет в российской столице. Главной задачей было сделать так, чтобы в него были включены как профессиональные боксеры, так и олимпийские чемпионы", – сказал Кремлев, передает RT.

Церемония введения в Зал славы пройдет во время Международного боксерского форума. Мероприятие состоится в Сочи с 1 по 4 февраля.

На форуме соберутся ведущие боксеры из разных стран мира, олимпийские чемпионы, а также менеджеры и спортивные функционеры. Участие примут также главы Международной ассоциации олимпийского бокса и Всемирной боксерской ассоциации.

Кремлев рассказал, что наряду с Залом славы в столице откроют боксерский центр.

Ранее боксер-профессионал из США Флойд Мейвезер-младший рассказал, что намеревается вести бизнес с российскими бойцами и получить российское гражданство.

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