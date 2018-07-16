Символика ЧМ-2018 и кокошники стали лидерами в категории сувениров

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Продукция с символикой ЧМ-2018, матрешки и кокошники стали самыми популярными товарами в категории подарков и сувениров за месяц первенства в России, сообщает газета "Известия".
Оператор фискальных данных Сбербанка "Платформа ОФД" сравнил затраты потребителей за период с 11 июня по 8 июля и выявил, что продажи подарков и сувениров выросли на 54 процента.
Наибольший прирост оборота от реализации такой продукции зафиксирован в Екатеринбурге – 122 процента. Затем следуют Москва и Санкт-Петербург – 62 и 22 процента соответственно.
Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве матчи принимали стадионы "Лужники" и "Спартак". Победителем мундиаля во второй раз стала сборная Франции, одержавшая победу над командой Хорватии со счетом 4:2 в финальной игре.
Посещаемость матчей чемпионата мира по футболу составила 98 процентоd. За период ЧМ-2018 бесплатными поездами воспользовались более 300 тысяч человек, их средняя заполняемость составила 70 процентов. Аэропорты же увидели 15 миллионов человек. На стадионах продали более 500 тысяч хот-догов, а бесплатным Wi-Fi воспользовались более 300 тысяч болельщиков.
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