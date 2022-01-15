Нурмагомедов пробудет на карантине не больше 10 дней

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Максимальный срок карантина для бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова составляет 10 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги One Championship.

Уточняется, что действующие в Сингапуре нормы при легком течении COVID-19 позволяют завершить карантин уже на десятый день после начала болезни. Однако предварительно необходимо сдать тест на коронавирус.

"Он (Нурмагомедов. – Прим. ред.) может досрочно выйти из карантина и вылететь из Сингапура после того, как сдаст отрицательный тест на коронавирус", – объяснили в пресс-службе.

Российский боец прибыл в Сингапур вечером 12 января. Он должен был находиться в качестве секунданта в команде Сайгида Изагахмаева во время его боя с Джеймсом Накасимой, однако накануне стало известно, что 33-летний Нурмагомедов заразился коронавирусом. Он был отправлен на карантин в свой номер в местном отеле.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи. Всего в профессиональной карьере спортсмен одержал 29 побед, не потерпев при этом ни одного поражения. Его дебют в UFC состоялся в 2012 году. Он установил рекорд в промоушене – 13:0.

