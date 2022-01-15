Нурмагомедов пробудет на карантине не больше 10 дней

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Максимальный срок карантина для бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова составляет 10 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги One Championship.
Уточняется, что действующие в Сингапуре нормы при легком течении COVID-19 позволяют завершить карантин уже на десятый день после начала болезни. Однако предварительно необходимо сдать тест на коронавирус.
"Он (Нурмагомедов. – Прим. ред.) может досрочно выйти из карантина и вылететь из Сингапура после того, как сдаст отрицательный тест на коронавирус", – объяснили в пресс-службе.
Российский боец прибыл в Сингапур вечером 12 января. Он должен был находиться в качестве секунданта в команде Сайгида Изагахмаева во время его боя с Джеймсом Накасимой, однако накануне стало известно, что 33-летний Нурмагомедов заразился коронавирусом. Он был отправлен на карантин в свой номер в местном отеле.
Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи. Всего в профессиональной карьере спортсмен одержал 29 побед, не потерпев при этом ни одного поражения. Его дебют в UFC состоялся в 2012 году. Он установил рекорд в промоушене – 13:0.
Хабиб Нурмагомедов пропустит бой в Сингапуре из-за положительного теста на COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: