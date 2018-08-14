Хоккеисты ЦСКА вырвали победу у швейцарской "Лозанны"

Фото: Портал Москва 24/Лидия Широнина
Хоккеисты московского ЦСКА в овертайме обыграли швейцарскую "Лозанну" в игре предсезонного турнира Hockeyades.
Поединок в швейцарском Ле Сантье завершился победой армейцев со счетом 4:3 (2:0, 1:1, 0:2, 1:0). В составе ЦСКА отличились Михаил Науменков, Максим Шалунов и дважды новичок команды Линден Вей.
Для подопечных Игоря Никитина этот матч стал третьим в предсезонном туре. Предыдущие две встречи в Москве завершились поражением армейцев от приморского "Адмирала".
Ранее сообщалось, что "ВТБ Ледовый дворец", находящийся на территории СРК "Парка легенд", переименуют в "ЦСКА-Арену". С 23 по 26 августа на арене пройдет предсезонный турнир на Кубок мэра Москвы, в котором сыграют столичные "Динамо", ЦСКА, "Спартак" и подмосковный "Витязь".
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