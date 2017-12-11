Стали известны соперники "Спартака" и ЦСКА в плей-офф Лиги Европы

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Футболисты московского "Спартака" сыграют с испанским клубом "Атлетик" из Бильбао в 1/16 финала Лиги Европы. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, прошедшей в понедельник, 11 декабря.

Соперником московского ЦСКА на данной стадии турнира станет сербский клуб "Црвена Звезда". Белградская команда считается клубом, дружественным "Спартаку" – наиболее принципиальному сопернику для ЦСКА.

Московский "Локомотив" поборется за путевку в 1/8 финала Лиги Европы с французской "Ниццей". "Зенит" из Санкт-Петербурга по итогам жеребьевки попал в пару с шотландским "Селтиком".

Победители пар определятся по итогам двух матчей. Встречи пройдут 15 и 22 февраля, сообщает "Газета.ру".

"Спартак" и ЦСКА получили право участия в плей-офф второго по значимости еврокубка после вылета из Лиги чемпионов, где оба столичных клуба заняли третье место в своей группе. "Локо" и "Зенит" преодолели групповой этап Лиги Европы.