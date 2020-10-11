"Спартак" договорился о трансфере футболиста "Челси" – СМИ

Фото: TASS/ZUMA/Fabrizio Carabelli
Московский "Спартак" договорился о трансфере футболиста "Челси" Виктора Мозеса. Отмечается, что 29-летний полузащитник сборной Нигерии перейдет в "Спартак" на правах аренды.
Как сообщил журналист Sky Sports Фабрицио Романо в Twitter, о переходе будет объявлено официально в ближайшее время. В свою очередь, итальянский журналист Николо Скира также написал в Twitter, что сделка завершена.
По его словам, Мозесу назначено медицинское обследование в Риме. Затем он подпишет трехлетний контракт. Футболист хочет получать игровую практику после того, как миланский "Интер" не стал его возвращать в трансферное окно.
Игрок принадлежит лондонскому клубу с 2012 года. Он также играл на правах аренды за английские "Ливерпуль", "Сток Сити", "Вест Хэм Юнайтед", турецкий "Фенербахче" и "Интер". За сборную Нигерии Мозес сыграл 38 матчей и забил 12 мячей.
Ранее "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тила в немецкий "Фрайбург" на правах аренды. Во "Фрайбурге" нидерландский игрок отыграет один сезон. Договор предусматривает продление контракта еще на один год.
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