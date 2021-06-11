Представлен дизайн медалей чемпионата мира по хоккею – 2022

Фото: twitter.com/IIHFHockey

На сайте Международной федерации хоккея представили дизайн медалей чемпионата мира по хоккею – 2022, который пройдет в Финляндии.

Над дизайном работал финн Паули Маронен – победитель конкурса, объявленного в январе текущего года. Он решил объединить тему новой арены в Тампере и изображение хоккеиста.

Необычный дизайн медали и четкие отсылки к виду спорта сразу же привлекли внимание. Тема медали – стадион в Тампере, строительство которого закончат в декабре. Он станет основной ареной чемпионата мира по хоккею.

Чемпионат пройдет с 13 по 29 мая 2022 года в Тампере и Хельсинки.

На прошедшем чемпионате мира сборная России уступила в четвертьфинале команде Канады. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу канадцев.

В свою очередь, в полуфинальном матче команда Канады оказалась сильнее США. Итоговый счет той встречи – 4:2.

