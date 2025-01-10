Тарасова назвала чешского хоккеиста Недоманского придурком после оскорбления русских

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала придурком чемпиона мира по хоккею 1972 года в составе сборной Чехословакии Вацлава Недоманского после его слов о русских.

Ранее Недоманский в одном из интервью назвал русских примитивной нацией. Он также заявил, что мало кто из его соперников из России был психически здоров.

"Почему я должна его слушать, когда я здесь живу и здравствую, работаю и известна на весь мир? Кто он такой, чтобы говорить о нашей нации? Почему это всех заинтересовало? Придурок. Мало ли что он сказал. Это так глупо. Не надо так остро на это реагировать", – цитирует РИА Новости Тарасову.

Между тем россияне стали спокойно относиться к мнению о себе за границей, заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат указала на устоявшуюся важность для россиян мнения о них за границей. По мнению дипломата, это могло быть связано с многочисленными нападениями на Россию, в связи с чем жители страны внимательно воспринимают реакцию на себя.