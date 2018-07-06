Около 100 билетов на чемпионаты мира по футболу представят в ГУМе

Фото: ТАСС/Геодакян Артем
Около 100 билетов на чемпионаты мира по футболу из личной коллекции катарского болельщика Мохаммеда Абделатифа выставили в ГУМе, сообщили в пресс-службе Верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Как рассказали представители комитета, Абделатиф начал собирать билеты в 2014 году во время предыдущего турнира. "За четыре года ему удалось собрать около 900 билетов с 95 процентов матчей всех 20 чемпионатов мира по футболу, которые состоялись с 1930 года", – цитирует сообщение Агентство "Москва".
На выставке также представлены мячи, бутсы и различные футбольные сувениры. Экспозицию дополнят экспонаты из коллекции бразильца Паулу Вилена Жини. Там же можно будет увидеть модели стадионов, принимающих матчи ЧМ-2022.
Ранее сообщалось, что в следующем мундиале смогут участвовать больше команд. Вместо традиционных 32 сборных, предлагается отобрать на турнир 48 команд. Окончательное решение по поводу количества участников в Катаре еще не принято. Новый порядок могут отложить до турнира 2026 года, который пройдет в Канаде, США и Мексике.
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