Овечкин привезет Кубок Стэнли в Москву

Фото: AP/John Locher
Хоккеист Александр Овечкин, выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Вашингтон Кэпиталз", привезет Кубок Стэнли в Москву 7 июля. Новостью поделился сам спортсмен на своей странице в Instagram.
Главный хоккейный трофей будет размещен в фан-зоне чемпионата мира 2018 года по футболу на Воробьевых горах с 13:00 до 16:00. В этот день российские футболисты встречаются со сборной Хорватии в Сочи, начало матча в 21:00.
Овечкин намерен привезти Кубок и в хоккейную школу московского "Динамо", воспитанником которой он является.
7 июня "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Вегас Голден Найтс" в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. Встреча завершилась со счетом 4:3.
По традиции каждый из спортсменов, который завоевал трофей, имеет право привезти его к себе на родину.
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