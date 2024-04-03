Завершился IV турнир бизнес-лиги "Матч ТВ" по тэг-регби в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал "Регби | РК ЦСКА Москва"

Завершился IV турнир бизнес-лиги "Матч ТВ" по тэг-регби сезона-2023/2024 в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба организаторов.

В соревнованиях приняли участие 24 московские команды федеральной и столичной власти, бизнеса и общественных организаций, в том числе команды управления Федеральной антимонопольной службы по Москве, департамента городского имущества, департамента СМИ и рекламы, команды "Яндекса", Ozon, X5 Group, "Российских студенческих отрядов" и другие.

Президент РК ЦСКА Алексей Митрюшин рассказал, что этот турнир является не просто соревнованием, а возможностью развивать регби в российских регионах.

В результате состязаний первое место заняла команда "СберМаркетинг", обыграв команду #Хэштеги со счетом 7:6. Третье место досталось команде управления ФАС по Москве.

В рамках турнира участники спортивного соревнования смогли не только посостязаться, но и познакомиться с достопримечательностями, значимыми и памятными местами Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что в Москве 18 мая пройдет весенний велофестиваль. По данным столичного Дептранса, скоро откроется регистрация на это мероприятие. В транспортном ведомстве добавили, что участники велофестиваля проедут по живописным маршрутам Москвы и проведут время с единомышленниками. Также велофестивали намечены на 6 июля и 14 сентября.

