Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Варданян

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Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Варданян скончался в США на 63-м году жизни. Об этом сообщается на сайте министерства спорта и по делам молодежи Армении. Свои соболезнования в связи с кончиной Варданяна выразил и.о. главы ведомства Габриел Казарян.

Юрий Варданян родился 13 июня 1956 года. Четырехкратный чемпион СССР, пятикратный чемпион Европы, семикратный чемпион мира, победитель Олимпийских игр, 43-кратный рекордсмен мира. В 1985 году выиграл свой последний чемпионат мира. С 1991 по 2009 годы проживал в США.

В 2009 году вернулся в Армению и занял пост советника президента Армении Сержа Саргсяна. В 2013-2014 годах возглавлял министерство спорта и по делам молодежи Армении. В июне 2014 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом Армении в Грузии.