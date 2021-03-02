Чемпионат мира по кикбоксингу в России отменили

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Чемпионат мира по кикбоксингу не состоится в России. Об этом говорится на официальном сайте Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга (WAKO).
Чемпионат мира должен был состояться в Москве в период с 5 по 14 ноября 2021 года. Согласно заявлению, турнир отменен из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА)
В заявлении WAKO уточняется, что новый хозяин турнира будет выбран в марте. Для этого организуют новый заявочный процесс на проведение ЧМ.
В официальном Twitter-аккаунте руководство WADA поблагодарило WAKO за принятое решение не проводить турнир в России.
WADA commends WAKO for withdrawing the World Championships (seniors and master) -- that were to be held 5-14 November in Moscow, Russia -- due to the Court of Arbitration for Sport’s decision to declare RUSADA non-compliant for a period of two years.https://t.co/IfbIPlGz29— WADA (@wada_ama) March 1, 2021
Ранее чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года был перенесен из Красноярска в Белград. Перенос турнира произошел после вердикта Спортивного арбитражного суда.
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