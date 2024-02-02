"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Интер Майами" Месси

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Саудовский "Аль-Наср" разгромил со счетом 6:0 американский "Интер Майами".

Матч состоялся в Эр-Рияде на стадионе "Кингдом Арена". В первом тайме забили 28-летний португальский футболист Отавио, 30-летний бразильский полузащитник Андерсон Талиска и 29-летний испанский защитник Эмерик Лапорт.

Во втором тайме Талиска оформил хет-трик, а еще один мяч забил 22-летний саудовский форвард Мохаммед Маран.

Аргентинский нападающий Лионель Месси находился все это время в запасе и вышел на поле лишь на 83-й минуте. Португальский футболист Криштиану Роналду пропустил игру в связи с полученным повреждением.

Ранее Месси в рекордный восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча". Данный приз вручается лучшему футболисту мира по версии французского журнала France Football.

В конце июля 2023 года Месси в матче между "Интер Майами" и "Атлантой" оформил дубль в ворота противника, что позволило ему стать автором забитых мячей в ворота 100 команд.



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