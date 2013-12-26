Спектакли "Школы современной пьесы" будут идти в ДК Серафимовича

Спектакли театра "Школа современной пьесы" будут идти на сцене дома культуры имени Серафимовича до тех пор, пока в пострадавшем при пожаре здании не завершится ремонт.

Первый спектакль – "Вредные советы" - на новой площадке покажут уже 28 декабря. "Ночь с незнакомцем" можно увидеть 30 декабря, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на столичный департамент культуры.

В ведомстве также отметили, что торжественное открытие театральной площадки в ДК, получившей название "Театральный клуб на Тишинке", состоится 28 января. Зрительный зал рассчитан на 400 мест. Руководство "Школы современной пьесы" заключило с ДК Серафимовича договор аренды.

В первом месяце нового года зрителям представят спектакли "Дом", "Записки русского путешественника", "Русское варенье" и "Лондонский треугольник".

Напомним, что 3 ноября около полудня в здании театра "Школа современной пьесы" вспыхнул пожар. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

В ходе пожара в здании на Неглинной обрушилась кровля. В этот день в театре должно было пройти три спектакля. Первый из них – детская музыкальная постановка "Вредные советы".

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