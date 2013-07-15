Спасатели вытащили из канала имени Москвы тонущую женщину

Сотрудники МЧС спасли тонущую в канале имени Москвы женщину. Ей оказана первая медицинская помощь, информирует пресс-служба МЧС России.

"14 июля 2013 года в 16 часов 10 минут спасателями поисково-спасательной станции "Левобережная" при патрулировании была замечена женщина, нуждающаяся в помощи. В 16 часов 11 минут с поверхности воды канала им. Москва указанная женщина 1957 года рождения была спасена", - говорится в сообщении.



Происшествие произошло в 20 метрах от берега. По данным ведомства, женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

Добавим, к спасению утопающих планируют привлекать собак. В настоящее время кинологи с привлечением служебных собак проводят соответствующие испытания.