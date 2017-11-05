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Общество

05 ноября 2017, 18:23

Гранты правительства Москвы получат свыше 5 тысяч педагогов школ искусств

соцзащита образование власть

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Свыше пяти тысяч преподавателей столичных школ искусств получат гранты правительства Москвы в 2017 году. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как сказано в сообщении столичных властей, ранее гранты мэра вручили лучшим ученикам творческих школ. Кроме того, было принято решение присудить гранты всем штатным педагогам школ искусств, чтобы таким образом повысить им зарплаты.

Согласно планам правительства Москвы, грантами наградят 5,8 тысячи педагогов, в том числе концертмейстеров, воспитателей, методистов и других сотрудников детских школ искусств столицы. В этих целях на каждого специалиста выделят 140 тысяч рублей в год.

Отмечается также, что выплату за 2017 год преподаватели получат уже в конце года, а в 2018 году выплаты станут ежеквартальными − по 35 тысяч рублей в квартал.

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