31 июля 2013, 13:29

Происшествия

Руководителей подозреваемых в халатности полицейских могут допросить

У Следственного комитета России "есть вопросы" к непосредственным руководителям двоих полицейских, которые не пришли на помощь раненному у Матвеевского рынка коллеге.

Как сообщает пресс-служба СКР, действиям начальников "будет дана объективная правовая оценка". Также, по словам представителя ведомства Владимира Маркина, "в обязанности начальников входила профилактика правонарушений на территории, находящейся в их юрисдикции".

Ранее СКР возбудил уголовное дело в отношении сотрудников отдела полиции по району Очаково-Матвеевское Владимира Черезова и Юрия Лунькова. Они, по мнению следствия, не предприняли никаких мер для помощи коллеге.

Напомним, 26 июля полиция приехала на Матвеевский рынок для задержания подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Около 20 родственников и знакомых подозреваемого попытались "отбить" мужчину, в результате был тяжело ранен оперативник угрозыска Антон Кудряшов.

По подозрению в нападении задержан уроженец Дагестана Магомед Расулов, незаконно торговавший арбузами. Никулинский суд Москвы 30 июля санкционировал заключение его под стражу на два месяца. До 27 сентября арестована также его жена Халимат Расулова.

Сюжет: Конфликт на Матвеевском рынке
следствие уголовные дела допросы избиения

