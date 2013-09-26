В полицию продолжают обращаться обманутые вкладчики Мавроди

Столичная полиция продолжает принимать заявления потерпевших от финансовой пирамиды Сергея Мавроди "МММ-2011".

Как рассказал на пресс-конференции замначальника следственной части ГСУ столичной полиции Алексей Кузнецов, правоохранительные органы опрашивают вкладчиков и проводят оперативную работу.

При этом офицер сообщил, что важно доказать преступный умысел Мавроди, ведь на своих сайтах он предупреждает о возможной потере денежных средств.

Также в Госдуме рассматривается возможность ввести юридический термин "финансовые пирамиды" для установления степени вины злоумышленников, ведь главным доказательством является обман или злоупотребление доверием.