Школьник в Подмосковье скончался, брызнув в рот из газового баллончика

Девятиклассник из подмосковного Высоковска скончался от отравления газа из баллончика. 15-летний подросток разбрызгал его содержимое себе в рот, после чего ему стало плохо.

Мальчик скончался при оказании медицинской помощи. Согласно предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, причиной его смерти стало отравление газом.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Московской области, по данному факту организована проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.