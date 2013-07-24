Форма поиска по сайту

24 июля 2013, 09:49

Происшествия

Школьник в Подмосковье скончался, брызнув в рот из газового баллончика

Девятиклассник из подмосковного Высоковска скончался от отравления газа из баллончика. 15-летний подросток разбрызгал его содержимое себе в рот, после чего ему стало плохо.

Мальчик скончался при оказании медицинской помощи. Согласно предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, причиной его смерти стало отравление газом.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Московской области, по данному факту организована проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

