22 марта 2013, 08:16

Происшествия

Следователь МВД задержан за взятку в размере 600 тысяч рублей

Следователь МВД за взятку обещал подозреваемой посодействовать в избрании для нее более мягкого наказания. Сотрудник Следственного управления УВД по СЗАО был задержан после получения денег.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, по окончании служебной проверки начальник следственной части будет освобожден от занимаемой должности, а других руководителей задержанного привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

