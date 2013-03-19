Защитник фигуранта дела Филина отказался дать подписку о неразглашении

Адвокат Андрея Липатова, одного из фигурантов дела о нападении на худрука балета ГАБТ Сергея Филина, отказался дать подписку о неразглашении хода следствия. Защитник заявил, что в материалах дела не содержится тайны частной жизни.

"Я отказался писать расписку, так как, на мой взгляд, это требование является неправомерным. В материалах дела не содержится гостайны, также как и тайны частной жизни", - сообщил РАПСИ адвокат Липатова Сергей Жорин.

По его мнению, следствие пытается организовать контроль над информацией о ходе расследования дела о нападении на Филина, которая поступает в СМИ.

Адвокат добавил, что следствие не смогло установить концентрацию жидкости, которую плеснули в лицо худруку балета ГАБТ. "Если после экспертизы будет выявлена концентрация жидкости, не позволяющая нанести тяжкий вред здоровью, то моего клиента обязаны выпустить под подписку о невыезде, как предусматривает статья о причинении вреда здоровью средней тяжести", - сказал Жорин.

Напомним, нападение на Филина произошло 17 января. Неизвестный плеснул в лицо худруку кислотой. Балетмейстер попал в больницу с ожогами лица и глаз, врачам удалось частично спасти его зрение. Филину предстоит перенести еще несколько пластических операций.

5 марта было задержано трое предполагаемых преступников, одним из них был Липатов. По версии следствия, он привез исполнителя на место преступления.