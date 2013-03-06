Грузинский политик Гиви Таргамадзе объявлен в розыск по линии Интерпола по запросу МВД для ареста и выдачи его России.

Таргамадзе заочно обвиняется по делу приготовления к массовым беспорядкам в России, сообщает пресс-служба МВД.

Как ранее сообщал M24.ru, депутат грузинского парламента Гиви Таргамадзе является фигурантом уголовного дела, возбужденного после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2". Авторы картины утверждали, что он якобы передавал российской оппозиции деньги на подготовку силового захвата власти.