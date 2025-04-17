NBC: причиной смерти актрисы Мишель Трахтенберг стали осложнения из-за диабета

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Американская актриса Мишель Трахтенберг могла умереть из-за вызванных диабетом осложнений. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал NBC.

Согласно его информации, источник подтвердил, что незадолго до своей кончины артистке провели операцию по пересадке печени.

О смерти Трахтенберг стало известно 26 февраля. Ей было 39 лет. По данным СМИ, тело нашла ее мать в элитном жилом комплексе на Манхэттене.

По версии журналистов, Трахтенберг могла умереть из-за того, что ее организм отторг пересаженную печень. Однако смерть артистки не выглядела подозрительной, она скончалась по естественным причинам, указывали СМИ.

Более того, семья Трахтенберг отказалась от вскрытия, поэтому точная причина ее смерти осталась неизвестна.

