Семь школ на три тысячи мест до конца года построят в Москве

До конца года в Москве за счет городского бюджета будет построено семь школ на 3860 мест и 12 пристроек к школам для размещения блоков начальных классов (БНК) на 3150 мест, сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса.

В частности, практически завершено строительство БНК на 225 мест к гимназии № 1514 на улице Крупской, дом 12 в Юго-Западном округе Москвы. "Из-за растущей потребности района Ломоносовский в учебных местах и переполненности существующих школ было принято решение о строительстве пристройки к гимназии № 1514. Сейчас строители завершают отделочные работы, идет комплектация здания мебелью и оборудованием", – заявил руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, в пристройке разместятся пять универсальных кабинетов-классов, два кабинета информатики с лаборантскими, кабинеты химии и биологии, спортивный и актовый залы, медсанчасть, столовая и кружок общественных наук для занятий по внешкольной программе.

Кроме того, здесь будет обустроен центр информации, включающий методический кабинет, учительскую и библиотеку с читальным залом на 30 мест и медиатеку на 11 рабочих мест, оснащенных компьютерами. В актовом зале на 374 места предусмотрены артистические, кладовые для декораций и музыкального инвентаря, кинопроекционная, технический центр.

При этом в блоке начальных классов смогут обучаться дети с ограниченными возможностями – в здании предусмотрены лифты, пандусы и тактильные указатели. Прилегающая к школе территория активно благоустраивается: здесь разбивают газоны, высаживают деревья и кустарники.