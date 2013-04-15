Форма поиска по сайту

15 апреля 2013, 12:57

Общество

Площадь электродепо "Северное" после реконструкции увеличится

Электродепо "Северное", расположенное по адресу: улица Краснопрудная, вл. 9а, будет реконструировано, информирует пресс-служба Москомстройинвеста.

"В настоящее время на участке расположены помещения и технические устройства линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта, конечные станции, тяговые подстанции технических служб обеспечения эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта", - говорится в сообщении.

Площадь земельного участка составляет 97,5 тыс. кв. метров. После реконструкции общая площадь сооружений электродепо увеличится до 77 949 кв. метров, добавили в ведомстве.

