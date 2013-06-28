В старом доме на западе Москвы обнаружили 170 мигрантов

В ходе рейда "Нелегальный мигрант" полиция обнаружила в одном из ветхих домов на западе столицы 170 мигрантов. Все они оказались выходцами из Средней Азии, самому младшему - семь лет.

Пятиэтажный дом по адресу улица Кубинка, 16 подлежит сносу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Все задержанные были доставлены в отделы полиции для установления личности и проверки на причастность к совершенным в России преступлениям. Как выяснилось, все 170 находились в России нелегально. В отношении них составлены административные дела.

Кроме того, как сообщал M24.ru, на юго-востоке столицы был обнаружен незаконно возведенный бытовой городок, где проживали почти 1400 иностранных рабочих.